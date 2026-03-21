È morto Paolo Cirino Pomicino lo storico leader della Dc aveva 86 anni

È deceduto a 86 anni Paolo Cirino Pomicino, noto esponente della Democrazia cristiana e ex ministro. La sua figura è stata protagonista di una lunga carriera politica, durante la quale ha ricoperto ruoli di rilievo nel governo e nel partito. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa nelle ultime ore.

Si è spento all’età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, ex ministro e leader della Democrazia cristiana andreottiana. Pomicino è morto nel pomeriggio di sabato 21 marzo, era ricoverato da qualche giorno. O’ Ministro, come veniva soprannominato dagli avversari politici, era nato nel 1939. Prima di intraprendere la carriera politica, si era laureato in medicina e chirurgia, lavorando poi al Cardarelli di Napoli come assistente neurochirurgo e, successivamente, come aiuto neurologo. Chi è era Pomicino?. Per oltre un decennio è stato una figura di spicco della politica nazionale, ricoprendo incarichi di governo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90. 🔗 Leggi su Open.online

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