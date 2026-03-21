L'ex ministro e figura di spicco della Democrazia Cristiana, Paolo Cirino Pomicino, è deceduto a Roma all'età di 87 anni. Si è spento alle 16 nella clinica Quisisana. La sua morte è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato reazioni tra le persone vicine e le istituzioni.

Deputato dal '76 al '94, ministro e leader della corrente andreottiana della Democrazia cristiana, Pomicino era nato a Napoli nel settembre del 1939 E' morto l'ex ministro e leader della Dc andreottiana, Paolo Cirino Pomicino. Si è spento a Roma, all'età di 87 anni, alle 16, nella clinica Quisisana. ''Si' vi confermo questa dolorosa notizia, ho parlato poco fa con la signora Lucia e questa volta Paolo non c'è l'ha fatta'', ha detto all'Adnkronos l'esponente democristiano Gianfranco Rotondi che ricorda commosso così Pomicino: ''La sua battaglia contro i mali che lo hanno afflitto è stata un infinito inno alla vita, ci ha insegnato che la vita va amata vissuta e difesa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - A 87 anni è morto l'ex ministro Dc Paolo Cirino Pomicino

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