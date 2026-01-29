Silvio Garattini svela i segreti per vivere di più. In un’intervista, il ricercatore spiega che per mantenersi giovani basta seguire poche regole alimentari: mangiare circa 50 grammi di pasta al giorno e limitare la carne. Non servono diete drastiche, basta scegliere con attenzione cosa mettere nel piatto. Garattini si considera un esempio di longevità e insiste sulla semplicità delle abitudini quotidiane.

Silvio Garattini è oncologo, farmacologo, presidente e fondatore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”. A 97 anni è perfettamente in forma sia mentalmente che fisicamente ed è considerato un simbolo della longevità. In un’intervista a Il Corriere della Sera, ha rivelato i suoi segreti per allungare la vita tra alimentazione e abitudini quotidiane. La dieta per la longevità di Silvio Garattini Al Corriere della Sera, Silvio Garattini ha raccontato di mangiare poco. “Al mattino una spremuta d’arancia, qualche volta la frutta cotta; a pranzo un po’ di pasta (non più di 50 g), se sono in Istituto un pezzetto di pizza o una tazzina di riso, una banana; la sera spesso un primo e assumo proteine soprattutto sotto forma di legumi e di pesce. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Dieta per la longevità di Silvio Garattini, quali cibi allungano la vita: "50 grammi di pasta e poca carne"

Molti si chiedono quali alimenti possano aiutare a vivere più a lungo.

Silvio Garattini, noto farmacologo e ricercatore, ha condiviso le sue considerazioni sulla dieta della longevità in diverse trasmissioni televisive.

