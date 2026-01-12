Dieta per il cervello bocciate carne e bevande zuccherate | lo studio

Una buona alimentazione influisce non solo sul peso, ma anche sulla salute del cervello. Recenti studi suggeriscono che eliminare carne e bevande zuccherate può favorire il benessere mentale. Questo approccio, basato su scelte alimentari più equilibrate, contribuisce a mantenere le funzioni cognitive. Di seguito, analizziamo le evidenze scientifiche e le raccomandazioni per una dieta che supporti la salute cerebrale.

(Adnkronos) – Quando si parla di alimentazione e di effetti del cibo sulla salute, si pensa generalmente al peso e all'impatto dei chili sul cuore. Si fa riferimento a parametri come colesterolo e glicemia, collegati a patologie cardiovascolari o a malattie come il diabete. La dieta, però, ha un impatto anche sul cervello e sulle .

