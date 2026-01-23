Hockey Serie B voglia di riscossa I granchi dopo tre sconfitte su 5 vanno all’assalto di Brescia

L’Hockey Serie B torna in campo con il Nuoto Club Monza determinato a riscattarsi dopo tre sconfitte nelle prime cinque gare. La sfida contro Brescia rappresenta un’occasione per migliorare la posizione in classifica e rafforzare la credibilità della squadra. La partita è importante sia per il punteggio sia per il morale, con i biancorossi pronti a mettere in campo tutta la loro determinazione.

In palio c’è il sorpasso in classifica ai danni della rivale di giornata. Ma pure un pezzo di credibilità del Nuoto Club Monza, già costretto ad archiviare tre sconfitte nei primi cinque turni del campionato di Serie B. Logico attendersi una pronta riscossa dai ’granchi’, attesi domani alle 20 dal confronto con il Pentathlon Moderno Modena, in graduatoria a quota 7. Il settebello allenato da Stefano Ingegneri è un gradino sotto. La partita è in programma nel Centro natatorio Pia Grande di via Murri. E la ’Bombonera’, quando si tratta di dare una mano, è sempre pronta ad alzare il volume a livelli terrificanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hockey Serie B, voglia di riscossa. I granchi dopo tre sconfitte su 5 vanno all’assalto di Brescia Hockey su pista Serie A. Monza all’assalto del Bassano. Velazquez, un mese di stopL’Hockey su pista Serie A vede il Monza impegnato nella trasferta di Castiglione della Pescaia contro il Bassano, con un risultato di 4-6 a favore dei biancorossazzurri. Leggi anche: Hockey, dopo due amare sconfitte consecutive Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Pezzullo è tornato: Spero di restare, le parole di Weibel sui giovani mi hanno fatto piacere; Seconda categoria Trento girone B. Dolomitica, nel ritorno voglia di dare a svolta alla stagione; Hockey Serie B, voglia di riscossa. I granchi dopo tre sconfitte su 5 vanno all’assalto di Brescia. Il Forte pareggia col Giovinazzo nell'anticipo della 16ª giornata di Serie A1 2025/26 Foto di Hockey Forte - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.