Pallanuoto Serie B Granchi da trasferta Colpaccio a Padova
La Pallanuoto Serie B riprende il suo cammino con la sfida tra Granchi e Canottieri Milano, in programma sabato 10 gennaio alle 19 al Centro natatorio Pia Grande di Padova. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di proseguire il proprio percorso di stagione, in un incontro che si preannuncia equilibrato e da seguire con attenzione.
Si ritorna in acqua sabato 10 gennaio, nell'inedito derby di serie B con la Canottieri Milano. Appuntamento alle 19 al Centro natatorio Pia Grande. Il Nuoto Club Monza, intanto, ha lanciato un avviso ai naviganti del campionato cadetto di pallanuoto, giusto per ribadire le proprie ambizioni. Il messaggio è tutto in quel successo esterno per 12 a 10 sulla Plebiscito Padova, ex primatista a punteggio pieno. L'ultima partita del 2025, in effetti, riservava più di qualche pericolo per i "granchi", nel turno precedente fermati in casa per 13 a 12 dagli Osimo Pirates. Uno stop arrivato in vista della delicata sfida con la Plebiscito Padova, formazione blasonata, spinta in cima alla classifica da due successi nelle due giornate iniziali.
