Nella 15ª giornata di Serie A1 di pallamano, Cassano Magnago e Brixen Südtirol sono le squadre protagoniste. Nel weekend, Jomi Salerno e AC Life Style Erice non scenderanno in campo, impegnate rispettivamente nei quarti di finale di European Cup contro Házená Kynžvart e CB Atlético Guardés. La giornata offre un momento di confronto tra le formazioni italiane di alto livello, in un contesto di competizione e crescita del campionato.

Cassano Magnago e Brixen Südtirol sono le protagoniste della 15ma giornata di Serie A1. Assenti in campo nel weekend Jomi Salerno e AC Life Style Erice, in azione nei quarti di finale di European Cup contro Házená Kynžvart e CB Atlético Guardés. Le campane hanno già disputato e vinto nella 15ma giornata contro Leno per solo due punti (26-28), mentre le siciliane sfideranno Mezzocorona il prossimo 26 gennaio. Ricordiamo che le ‘Arpie’ hanno due match da recuperare e per questa ragione sono virtualmente in terza piazza in campionato a due punti dalla vetta. Salerno condivide la leadership da quest’oggi con Brixen che ha saputo regolare per 26-19 Ali Best Espresso Mestrino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, Serie A1, Cassano Magnago e Brixen Südtirol protagoniste

Leggi anche: Pallamano, Cassano Magnago regola Brixen Südtirol nella nona giornata

Leggi anche: Pallamano, Serie A1: Erice in vetta da sola. Cassano Magnago ferma Salerno

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Serie A1 in campo: quattro gare nel sabato della 15^ giornata; Pallamano, Serie A1: Salerno agguanta la leadership in attesa di Erice; Pallamano A1 femminile, a Cassano Magnago la Casalgrande Padana cerca i suoi primi punti in questo 2026; Serie A1 in campo per la 14^ giornata di regular season.

Pallamano, Serie A1, Cassano Magnago e Brixen Südtirol protagonisteCassano Magnago e Brixen Südtirol sono le protagoniste della 15ma giornata di Serie A1. Assenti in campo nel weekend Jomi Salerno e AC Life Style Erice, ... oasport.it

Pallamano, Nuoro e Cassano Magnago iniziano bene il 2026Nuoro e Cassano Magnago segnano la prima affermazione dell'anno per quanto riguarda la Serie A1. Le sarde e le lombarde svettano nel recupero ... oasport.it

IL WEEK-END DELLE SQUADRE FERRARESI Attesa per il debutto di coach Sacco sulkla panchina Adamant Basket serie B: Adamant-Fabriano, domenica ore 18.00 Volley serie B: 4 Torri Pallavolo sosta campionato Pallamano serie A: Teramo-Ariosto, sabat - facebook.com facebook