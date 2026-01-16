Pallamano brusco esordio per l’Italia agli Europei | netta sconfitta contro l’Islanda

L’Italia inizia gli Europei di pallamano 2026 con una sconfitta contro l’Islanda. La partita ha evidenziato alcune lacune da affrontare durante il torneo, che si preannuncia impegnativo. È importante analizzare gli aspetti da migliorare per affrontare al meglio le prossime sfide e proseguire il percorso nella competizione continentale.

Il cammino dell' Italia agli Europei 2026 di pallamano si apre con una netta sconfitta contro l'Islanda. "Mission Impossible" era e tale si è rivelata contro una delle squadre che punta dichiaratamente alla zona medaglie. Nella prima gara del Gruppo F, la selezione tricolore è stata travolta con lo score di 39-26 dai nordici. La cronaca di quanto successo in Svezia. LA CRONACA. Alla Kristianstad Arena, la prima notizia è che il capitano degli azzurri (oggi in maglia bianca, ndr) – Andrea Parisini, non è a disposizione. La gara si apre subito su ritmi alti: l'Islanda passa in vantaggio con Thorkelsson, l'Italia risponde con Sirot.

