Pallamano brusco esordio per l’Italia agli Europei | netta sconfitta contro l’Islanda

Da oasport.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia inizia gli Europei di pallamano 2026 con una sconfitta contro l’Islanda. La partita ha evidenziato alcune lacune da affrontare durante il torneo, che si preannuncia impegnativo. È importante analizzare gli aspetti da migliorare per affrontare al meglio le prossime sfide e proseguire il percorso nella competizione continentale.

Il cammino dell’ Italia agli Europei 2026 di pallamano si apre con una netta sconfitta contro l’Islanda. “Mission Impossible” era e tale si è rivelata contro una delle squadre che punta dichiaratamente alla zona medaglie. Nella prima gara del Gruppo F, la selezione tricolore è stata travolta con lo score di 39-26 dai nordici. La cronaca di quanto successo in Svezia. LA CRONACA. Alla Kristianstad Arena, la prima notizia è che il capitano degli azzurri (oggi in maglia bianca, ndr) – Andrea Parisini, non è a disposizione. La gara si apre subito su ritmi alti: l’Islanda passa in vantaggio con Thorkelsson, l’Italia risponde con Sirot. 🔗 Leggi su Oasport.it

pallamano brusco esordio per l8217italia agli europei netta sconfitta contro l8217islanda

© Oasport.it - Pallamano, brusco esordio per l’Italia agli Europei: netta sconfitta contro l’Islanda

Leggi anche: LIVE Italia-Islanda, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: esordio complicato per gli azzurri

Leggi anche: LIVE Italia-Islanda, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’esordio degli azzurri

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.