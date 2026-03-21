Palazzi annuncia il ritorno in campo del team dopo una pausa di venti giorni, saltando due giornate di campionato. La squadra giocherà quattro partite in dodici giorni, fino a Pasqua. L’obiettivo è riprendere il cammino e dimostrare di poter competere. La preparazione prosegue con attenzione, mentre i giocatori si concentrano per affrontare il prossimo ciclo di partite.

di Claudio Roselli Il si prepara a tornare in campo dopo una lunga pausa di venti giorni, avendo saltato due domeniche, poi giocherà quattro partite nell’arco di appena 12 giorni di qui a Pasqua. "Una maggiore attenzione da parte della Lega sarebbe auspicabile nel gestire i calendari, tenendo conto degli impegni dei giovani della serie D al Torneo di Viareggio – ha detto il tecnico bianconero Mario Palazzi – anche se può darsi che questa concentrazione non sia negativa per noi. Vedremo". In mezzo a una situazione generale che ha cominciato a complicarsi ulteriormente con lo 0-5 di Scandicci a inizio ritorno, quindi a inizio 2026, ora ci sono... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Palazzi ci crede ancora: "Sansepolcro, proviamoci"

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