Palazzi ci crede ancora | Sansepolcro proviamoci

Da sport.quotidiano.net 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Palazzi annuncia il ritorno in campo del team dopo una pausa di venti giorni, saltando due giornate di campionato. La squadra giocherà quattro partite in dodici giorni, fino a Pasqua. L’obiettivo è riprendere il cammino e dimostrare di poter competere. La preparazione prosegue con attenzione, mentre i giocatori si concentrano per affrontare il prossimo ciclo di partite.

di Claudio Roselli Il si prepara a tornare in campo dopo una lunga pausa di venti giorni, avendo saltato due domeniche, poi giocherà quattro partite nell’arco di appena 12 giorni di qui a Pasqua. "Una maggiore attenzione da parte della Lega sarebbe auspicabile nel gestire i calendari, tenendo conto degli impegni dei giovani della serie D al Torneo di Viareggio – ha detto il tecnico bianconero Mario Palazzi – anche se può darsi che questa concentrazione non sia negativa per noi. Vedremo". In mezzo a una situazione generale che ha cominciato a complicarsi ulteriormente con lo 0-5 di Scandicci a inizio ritorno, quindi a inizio 2026, ora ci sono... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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