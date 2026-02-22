Serie D il tecnico ci crede | La mia squadra sta migliorando Sansepolcro a Siena Palazzi tenta l’impresa

Il tecnico del Sansepolcro afferma che la squadra sta crescendo, motivato dalla recente serie di buoni risultati. La squadra si prepara alla sfida contro il Siena, un impegno storico che può cambiare la classifica. La partita si gioca allo stadio

SANSEPOLCRO Campionato a quota 25 giornate e per il Sansepolcro una trasferta storica e prestigiosa: quella di Siena allo stadio "Artemio Franchi" contro una formazione che insegue i play-off, anche se fra le mura amiche ha perso qualche gara di troppo. Il fresco 4-0 di Cannara sta comunque a indicare che il Siena sembra in netta ripresa. Il collega di Voria, Mario Palazzi, torna in quello stadio che lo aveva visto nel ruolo di vice di Serse Cosmi ai tempi della massima serie, chiamato a fare il miracolo di salvare dalla retrocessione un Sansepolcro che a Siena ha raccolto in passato solo qualche pareggio senza mai espugnare il terreno delle Robur. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

SERIE D: RESTA NECESSARIA UN’IMPRESA. Sansepolcro dà segni di vita. Il primo punto per PalazziIl Sansepolcro ha conquistato un punto contro il Prato, ma la squadra deve impegnarsi di più per uscire dalla crisi in Serie D.

Serie D: i bianconeri vogliono cambiare marcia col nuovo tecnico. Sansepolcro a Cannara. È il debutto per PalazziQuesta volta, in serie D, Sansepolcro e Cannara si affrontano in un match importante.

