il cannara richiama armillei e a sansepolcro arriva palazzi

Questa settimana in Serie D succede qualcosa di interessante nel girone E. Il Cannara ha richiamato in squadra Armillei, mentre il Sansepolcro si prepara ad accogliere Palazzi come nuovo allenatore. Le due squadre umbre si troveranno di fronte domenica in una partita fondamentale per la salvezza. Cambi alla panchina che promettono un finale di campionato acceso e molto combattuto.

Doppio cambio in panchina nel girone E di serie D e, guarda un po’, proprio sulle panchine delle due umbre che si troveranno di fronte domenica in un autentico scontro salvezza. Cannara-Sansepolcro vedrà infatti sulle due panchine, rispettivamente Antonio Armillei, grande ex della sfida, e Mario Palazzi. Il Sansepolcro ha infatti esonerato Davide Ciampelli dopo il pari interno contro il Poggibonsi che ha fatto scivolare i biturgensi al terzultimo posto, con 15 punti totalizzati in 21, partite, ad una sola lunghezza dalla retrocessione diretta e a 10 punti dalla salvezza diretta. Un esonero che arriva a tre settimane di distanza dall’esonero del direttore sportivo Emanuele Monni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Domenica al Buitoni, Mario Palazzi era presente in tribuna, dopo essere stato già contattato dai dirigenti nei giorni scorsi.

