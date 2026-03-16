Nella partita tra Cremonese e Fiorentina, sono stati assegnati i voti ai giocatori protagonisti del match valido per la 29a giornata di Serie A 202526. Tra le valutazioni più alte si segnalano i piccoli bomber e Gudmundsson, considerato da alcuni come un vero e proprio sogno. Audero, invece, ha mostrato alcune incertezze durante l’incontro.

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© Calcionews24.com - Pagelle Cremonese Fiorentina: Piccoli bomber, Gudmundsson da sogno! Audero incerto. I VOTI

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