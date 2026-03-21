Pagelle Juventus Next Gen Gubbio | Puczka da 9 gol in stagione Guerra eterno scossa Oboavwoduo dalla panchina Licina… VOTI

Nella partita tra Juventus Next Gen e Gubbio, vengono assegnati i voti ai protagonisti del match valido per la 33ª giornata di Serie C 202526. Puczka si distingue con nove gol in stagione, mentre Guerra viene definito “eterno”. La panchina vede un cambio con Oboavwoduo che riceve una scossa. Licina completa la lista dei giocatori valutati nel confronto.

di Marco Baridon Pagelle Juventus Next Gen Gubbio: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 33ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Pagelle Juventus Next Gen Gubbio: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 33ª giornata di Serie C 202526 Scaglia S. 6 – Trafitto da due respinte in area piccola. Ci mette i guantoni ma non viene sempre ben protetto dalla sua difesa. Savio 6 – Difensivamente è quello più solido dei tre, il plus è la fase offensiva in cui si fa vedere in fascia e dialoga bene con Licina e i centrocampisti. Scaglia F. 6 – Il suo rientro in campo è una notizia importantissima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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