Pagelle Atalanta Juve Coppa Italia | Bremer sbaglia tutto esce Locatelli e la squadra si scioglie Yildiz-dipendenti? VOTI

La partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus si conclude con i bianconeri che soffrono e faticano molto. Bremer commette errori, e in alcuni momenti la squadra sembra perdere lucidità. Locatelli esce anzitempo dal campo, e i giocatori sembrano sciogliersi sul finale. La Juventus, in questa sfida, ha mostrato i suoi limiti e alcuni protagonisti sono stati sotto tono.

di Marco Baridon Pagelle Atalanta Juve Coppa Italia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per i quarti di finale 202526. (inviato alla New Balance Arena) – Pagelle Atalanta Juve Coppa Italia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per i quarti di finale di Coppa Italia 202526 Perin 5.5 – L'Atalanta si affaccia tre volte con pericolosità, e da quelle azioni prendono forma il rigore – poi trasformato – da Scamacca (spiazzato dal penalty del numero 9), la rete in tap-in di Sulemana e il tris di Pasalic. Kalulu 5 – Si getta molto di più in avanti nella ripresa a caccia del pareggio, dando soluzioni in più allo sviluppo offensivo.

