Juve Galatasaray le pagelle dei giornali | Zhegrova delude David sbaglia Locatelli il migliore
Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al lavoro con Spalletti per costruire una squadra che possa tornare a dominare. Le prossime mosse Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Le ultimissime novità Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Next Gen, Brambilla dopo il ko di Campobasso: «Fino all’espulsione avevamo la partita in pugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Pagelle Juve Galatasaray: Locatelli leader totale, Zhegrova che errore! I VOTICalhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse.
Voti Juventus-Galatasaray: Locatelli trascina, Zhegrova deludeUna serata decisiva tra Juventus e Galatasaray ha messo in luce le prestazioni dei protagonisti in campo, offrendo una lettura chiara delle...
Temi più discussi: Juventus-Galatasaray 3-2 dts, le pagelle: McKennie spaziale, Zhegrova horror; Juventus-Galatasaray 3-2 (dts), le pagelle della partita di Champions League; Juve-Galatasaray, le pagelle: Yildiz è il migliore in campo, 7.5. Ma Osimhen è decisivo, 7; Juventus-Galatasaray, le pagelle: notte luminosa per Locatelli, errore determinante per Zhegrova.
Juventus-Galatasaray 3-2 (dts), le pagelle della partita di Champions LeagueLa Juventus vince ma il 3-2 maturato durante i tempi supplementari non basta per passare il turno: il Galatasaray è agli ottavi in virtù del risultato dell'andata. Tra i bianconeri, brillano McKennie ... sport.sky.it
Juventus-Galatasaray, pagelle Champions: Locatelli trascina, McKennie decisivo. Svanisce il sogno europeoJuventus-Galatasaray, pagelle Champions: Locatelli trascina, McKennie decisivo. Svanisce il sogno europeo, le pagelle di Corsport. La Juventus saluta la UEFA ... tuttojuve.com
Moviola Juve-Galatasaray, Pinheiro fermo subito: la folle espulsione di Kelly - facebook.com facebook
Ecco cosa ci ha detto Juventus-Galatasaray x.com