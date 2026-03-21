Un nuovo report evidenzia che negli ospedali italiani, soprattutto tra i pazienti più anziani, si verifica un crescente sovraffollamento. Il 77% dei ricoverati ha più di 70 anni e soffre di più di quattro malattie croniche. Tuttavia, i reparti di Medicina interna riscontrano sempre più spesso problemi di overbooking, dovuti a una carenza di letti, personale e tecnologie disponibili.

Nell’Italia che invecchia c’è un chiaro gap tra pazienti e centri di cura: il 77% dei ricoverati ha più di 70 anni e oltre 4 malattie croniche, eppure i reparti di Medicina interna degli ospedali della Penisola sono sempre più in overbooking per carenza di letti, personale e dotazioni tecnologiche. Mancano un medico e un infermiere su 5, la metà dei reparti è sotto stress e due pazienti su tre pagano il prezzo del boarding nei pronto soccorso, ‘parcheggiati’ in lettiga, aspettando un letto che non c’è. Eppure i ricoverati avrebbero bisogno della visione a 360 gradi offerta dalle Medicine interne, che sono però sempre più in overbooking per carenza di letti, personale e dotazioni tecnologiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ospedali italiani sempre meno a misura di anziani, il report tra overbooking e boarding

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