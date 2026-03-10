Classifica dei migliori ospedali italiani | Molinette sempre top fra i torinesi sale il Mauriziano e il San Luigi di Orbassano fa un balzo di 14 posizioni

Nella classifica dei migliori ospedali italiani, le Molinette si confermano in vetta tra le strutture torinesi, mentre il Mauriziano registra un aumento di posizioni e il San Luigi di Orbassano compie un balzo di 14 posti. La graduatoria mondiale, stilata da Newsweek e Statista, si basa sulle opinioni di medici, professionisti e addetti ai lavori del settore sanitario.

In tre nei top 100, dove per pochissimo non entra anche il Gradenigo. In totale sono sette i presidi nostrani in graduatoria Gli ospedali torinesi crescono nella classifica World's Best Hospitals 2026, la graduatoria stilata ogni anno da Newsweek insieme alla società di analisi dati Statista sulla base delle opinioni di medici, addetti ai lavori e professionisti di settore. Il più quotato resta le Molinette della Città della Salute (13° posto in Italia, stabile), mentre nelle posizioni di vertice fa un salto in avanti di tre posizioni il Mauriziano che sale dal 19° al 16° posto. Perde qualche posizione il San Giovanni Bosco che comunque si attesta al 51° posto.