Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Eric Dane non è stato incluso nel momento In Memoriam, suscitando discussioni. La produttrice di Grey's Anatomy ha commentato l'assenza dell’attore, affermando che non si trattava di una vera star del cinema. La decisione di escluderlo ha generato reazioni e opinioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

La produttrice della serie Grey's Anatomy ha condiviso la sua opinione riguardante l'assenza dell'attore dall'importante momento della serata. Tra gli attori non inclusi nel segmento In Memoriam durante la serata degli Oscar 2026 c'è anche Eric Dane. A commentare il motivo della scelta presa dall'Academy è stata ora Shonda Rhimes, la produttrice del medical drama Grey's Anatomy che gli ha regalato la fama internazionale. L'opinione di Rhimes sull'assenza di Dane In occasione di un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight, Shonda Rhimes ha parlato del motivo per cui Eric Dane non è stato inserito in quel momento della serata sottolineando: "Beh, non è una star del cinema". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Oscar 2026 - Eric Dane escluso dal momento In Memoriam, Shonda Rhimes: "Non era una star del cinema"

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