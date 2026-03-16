Durante gli Oscar 2026 si è svolto il tradizionale segmento “In Memoriam”, dedicato alle personalità del cinema scomparse nell’ultimo anno. La cerimonia ha visto la presenza di presentatori e la proiezione di immagini che hanno ricordato attori, registi e altre figure del settore. Tuttavia, alcuni fan hanno espresso delusione perché alcune figure significative non sono state menzionate.

Tra i momenti più intensi della cerimonia degli Academy Awards c’è sempre il segmento “ In Memoriam ”, dedicato alle personalità del cinema scomparse nell’ultimo anno. Anche nell’edizione 2026 il tributo ha commosso il pubblico, ma ha contemporaneamente acceso una forte discussione tra spettatori e fan. Subito dopo la trasmissione, molti utenti sui social hanno infatti segnalato l’assenza di diversi artisti noti dal montaggio video mostrato durante la cerimonia. Il momento commemorativo è stato introdotto da Morgan Freeman con un omaggio particolarmente sentito all’attore Gene Hackman, suo collega nel film Unforgiven. Durante il tributo sono stati proiettati filmati e fotografie di numerosi protagonisti del cinema scomparsi negli ultimi mesi, accompagnati dall’esecuzione orchestrale del brano “ Lacrimosa ” di Mozart. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - In Memoriam, il momento più emozionante degli Oscar 2026 scatena la delusione dei fan: ecco chi manca

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