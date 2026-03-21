ortomercato e mercati di quartiere la mano pubblica per il diritto alimentare

A poco più di un anno dal voto, si torna a parlare di ortomercato e mercati di quartiere, evidenziando l’intervento pubblico nel settore alimentare. Le discussioni riguardano le iniziative e le politiche adottate da Palazzo Marino per garantire l’accesso e la qualità dei prodotti alimentari nelle aree urbane. La questione resta al centro del dibattito locale senza che siano state ancora definite decisioni definitive.

L'alimentazione sollecita una riflessione sulle politiche di Palazzo Marino. Dal salvataggio dell'Ortomercato al successo di Foody. La sfida ora passa al futuro dei mercati rionali e all'ingresso della Regione negli investimenti, che finora non ha mai trovato l'attenzione dell'amministrazione di Beppe Sala A poco più di un anno dal voto l’alimentazione sollecita una riflessione sulle politiche di Palazzo Marino. Sono due, in particolare, che hanno richiesto una scelta urbanistica, quindi politica, che oggi si può valutare nei suoi pro e contro. La prima risale al 2016, subito dopo il suo insediamento Beppe Sala si è... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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