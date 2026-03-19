Futuro del Mercato alimentare l City hub pronto entro l’anno e la scommessa dei poli di quartiere

Entro la fine dell’anno sarà completato il nuovo “City hub” dedicato al mercato alimentare, un progetto che mira a migliorare la distribuzione nelle zone di quartiere. I camion si muovono nel silenzio della notte, mentre una cittadella commerciale si sta formando in una parte della città ancora immersa nel sonno. La realizzazione di questo polo rappresenta una sfida concreta per il settore.

di Marianna Vazzana I camion attraversano il buio. Una cittadella prende vita mentre Milano ancora dorme (o quasi). La vita inizia a pulsare ben prima dell’alba, al Mercato alimentare Milano - Foody. Ed è così da decenni. Ma forse questo è l’unico punto fermo mentre tutta l’area "di 700mila metri quadri, grande tre volte San Siro, due volte City Life o Porta Nuova", è al centro di una mega rigenerazione per dare nuova linfa a quello che è stato lo storico Ortomercato nato nel 1965. Parole di Cesare Ferrero, presidente Sogemi (la società partecipata dal Comune di Milano, proprietaria e gestore del Mercato alimentare) che ieri ha presentato il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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