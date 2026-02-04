A Palermo, Recup ha recuperato un gigagrammo di cibo dai mercati locali. Ora l’associazione chiede che questa pratica diventi legge, raccogliendo firme tra cittadini e commercianti. La lotta allo spreco alimentare si fa più concreta e vicina alle persone.

Si è abituati ad associare la parola “giga” ai byte della vita digitale, alle soglie di traffico dati e alla memoria virtuale. In questo caso, invece, il termine assume un significato molto concreto: un gigagrammo di cibo, pari a un milione di chilogrammi, salvato dallo spreco e restituito alla collettività. È il traguardo raggiunto da Recup, associazione nata a Milano e oggi attiva in tutta Italia, che in occasione del 5 febbraio, Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, rilancia una proposta ambiziosa: raccogliere firme per una legge che renda strutturale e diffusa la raccolta delle eccedenze alimentari nei mercati rionali e la loro redistribuzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spreco alimentare: Recup, salvato un Gigagrammo di cibo dai mercati. La raccolta firme perché la prassi diventi legge

Approfondimenti su Recup mercati

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Recup mercati

Argomenti discussi: Dare al cibo una seconda vita: Recup ne ha salvato dallo scarto un milione di chili; Quando il recupero non basta: il paradosso dello spreco alimentare; Spreco alimentare, Waste Watcher: in Italia si riduce lo spreco, ma aumenta l'insicurezza alimentare.

Dare al cibo una seconda vita: Recup ne ha salvato dallo scarto un milione di chiliOgni italiano butta mezzo chilo di cibo a settimana, 4 milioni di tonnellate in un anno. Recup raccoglie l’invenduto nei mercati rionali di Roma e Milano e lo dona a cittadini e associazioni solidali ... interris.it

I Giochi olimpici e paralimpici contro lo spreco alimentareGrazie all’accordo tra Fondazione Banco Alimentare e Fondazione Milano Cortina 2026 alle Olimpiadi invernali non si butterà via il cibo. A partire dal 6 febbraio, i volontari veneti e lombardi sono pr ... vita.it

Regione Lombardia. . Meno sprechi, più sostenibilità. Domani, 5 febbraio, è la Giornata nazionale contro lo spreco alimentare: parliamo di economia circolare e responsabilità condivisa. Con il bando Ri.Circo.Lo, Regione Lombardia coinvolge i territori - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Spreco #alimentare, migliora l’attenzione degli #italiani #3febbraio #Tv2000 #cibo #salute #alimentazione @tg2000it x.com