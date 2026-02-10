Idee e relazioni finanziate dalla Regione | fino a 10mila per i progetti degli Under 30 con ‘Generazione in Orbita’

La Regione Puglia ha annunciato un nuovo incentivo per i giovani. I gruppi di almeno cinque giovani residenti in regione possono chiedere fino a 10mila euro per i loro progetti. La misura, chiamata ‘GO! - Generazione in Orbita’, mira a sostenere le idee dei ragazzi under 30. Le richieste sono già aperte e l’obiettivo è dare un impulso alle iniziative dei giovani pugliesi.

Potranno ricevere un contributo fino a 10mila euro i progetti proposti da gruppi di almeno cinque giovani residenti in Puglia nell'ambito della misura 'GO! - Generazione in Orbita', promossa da Regione e Arti. La nuova misura di attivazione giovanile a cura della Sezione Politiche Giovanili della.

