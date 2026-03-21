Operation Napoleon stasera su Rai 4 | trama cast e curiosità del thriller islandese

Stasera su Rai 4 va in onda Operation Napoleon, un thriller islandese che racconta la storia di un’avvocatessa in fuga e di un aereo tedesco scomparso decenni fa. La trama si concentra su questi due elementi principali, coinvolgendo personaggi che si muovono tra passato e presente. Il cast include attori provenienti dall’Islanda, e la produzione presenta elementi di suspense e mistero.

Un'avvocatessa in fuga e un aereo tedesco scomparso da decenni: sono gli ingredienti di Operation Napoleon. Scopriamo trama, cast e le curiosità del film tratto dal successo di Arnaldur Indriðason. Stasera sabato 21 marzo Rai 4 ci porta tra le vette gelate dell'Islanda. Alle 21:20, va in onda Operation Napoleon, un action-thriller che promette di tenervi incollati alla poltrona. Tra complotti internazionali e segreti sepolti dal tempo, il film diretto da Óskar Þór Axelsson esplora cosa succede quando il passato riemerge prepotentemente dal ghiaccio che lo custodiva. La Trama di Operation Napoleon La vita di Kristin, una giovane e determinata... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Operation Napoleon stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del thriller islandese Articoli correlati Boundless stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del thriller della Sezione QIl thriller Boundless arriva stasera su Rai 4: un nuovo caso per il detective Carl Mørck tra misteri irrisolti, una setta esoterica e segreti sepolti... Sons stasera in tv su Rai 4: trama, cast e curiosità del thriller di Gustav MöllerIn prima visione stasera 7 febbraio su Rai 4 arriva Sons, il nuovo film di Gustav Möller: un thriller claustrofobico ambientato in un carcere danese,... Contenuti e approfondimenti su Operation Napoleon Discussioni sull' argomento RAI 4 * OPERATION NAPOLEON - 21/03 : IL THRILLER ISLANDESE TRA STORIA E COSPIRAZIONE, UNA GIOVANE AVVOCATA ACCUSATA INGIUSTAMENTE SCOPRE IL SEGRETO DI UN RELITTO NAZISTA (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RI; Stasera in TV sabato 21 marzo 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata. Il film Operation Napoleon stasera su Rai 4: la tramaOperation Napoleon, un thriller-action tratto da un bestseller islandese, è la proposta di stasera su Rai 4: la trama del film Domenica 6 ottobre alle 21.20 Rai 4 propone il thriller spionistico ... corrierenazionale.it Operation Napoleon, stasera 12 dicembre un thriller glaciale: il film svela il segreto del ghiacciaio islandeseL'aria fredda e la suspense mozzafiato dell'Islanda arrivano stasera in prima serata su Rai 2. Venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 21.20, il canale trasmetterà Operation Napoleon, un thriller ... corrieredimaremma.it «La mia unica speranza è risolvere il mistero di quell’aereo, anche se qualcuno farebbe di tutto per impedirlo». Il film Operation Napoleon va in onda stasera su Rai 4 alle 21:20 e catapulta subito tra le distese gelate dell’Islanda, con una storia che combina az facebook Alle 21.20 "Operation Napoleon" diretto dall’islandese Óskar Thór Axelsson con Vivian Ólafsdóttir, Jack Fox, Iain Glen | Accusata ingiustamente di omicidio, l'avvocato Kristin può scagionarsi solo grazie a un aeroplano militare tedesco, rinvenuto in un ghiaccia x.com