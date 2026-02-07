Sons stasera in tv su Rai 4 | trama cast e curiosità del thriller di Gustav Möller

Questa sera su Rai 4 va in onda Sons, il nuovo film di Gustav Möller. È un thriller ambientato in un carcere danese, con scene tese e una protagonista, Sidse Babett Knudsen, che cattura l’attenzione. La pellicola si concentra su ossessione e vendetta, portando lo spettatore in un ambiente chiuso e angosciante.

In prima visione stasera 7 febbraio su Rai 4 arriva Sons, il nuovo film di Gustav Möller: un thriller claustrofobico ambientato in un carcere danese, tra ossessione, vendetta e una straordinaria Sidse Babett Knudsen. Stasera, sabato 7 febbraio alle 21.20, Rai 4 trasmette in prima visione Sons, il nuovo tesissimo thriller di Gustav Möller. Dopo il successo de Il Colpevole, il regista ci trascina tra le mura di un carcere danese per un'oscura storia di ossessione e vendetta. Un'opera claustrofobica che sfida la morale, impreziosita dalla straordinaria interpretazione di Sidse Babett Knudsen. La Trama: Un dilemma etico tra le sbarre Il film ci porta dentro le mura grigie di un carcere danese, seguendo la vita di Eva, un'agente carceraria stimata e profondamente idealista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sons stasera in tv su Rai 4: trama, cast e curiosità del thriller di Gustav Möller Approfondimenti su Sons Il| Bronx stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità del thriller metropolitano in onda il 13 dicembre Legacy of Lies - Gioco d'inganni stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità dello spy-thriller del 29 novembre Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Sons Il| Argomenti discussi: Stasera in TV: i film da non perdere di sabato 7 gennaio 2026; Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 6 Febbraio, in prima serata; Stasera in tv (30 gennaio), Tali e Quali di Savino chiude i battenti: cosa succede stasera; Programmi in TV stasera 6 febbraio 2026: Cerimonia Olimpiadi, Io sono Farah, Un giorno in pretura e Quarto Grado. Sons stasera in tv su Rai 4: trama, cast e curiosità del thriller di Gustav MöllerIn prima visione stasera 7 febbraio su Rai 4 arriva Sons, il nuovo film di Gustav Möller: un thriller claustrofobico ambientato in un carcere danese, tra ossessione, vendetta e una straordinaria Sidse ... movieplayer.it Stasera in TV: Film da vedere Sabato 31 Gennaio, in prima serataStasera in TV, Sabato 31 Gennaio 2026: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ch ... msn.com Amici della Musica di Udine. Bruno Canino e Antonio Ballista - prove prima del Concerto. Due Steinway & Sons 1961 e 2024. La Storia sul palco del Palamostre di Udine stasera alle 19,22. Cerneaz Pianoforti Steinway & Sons FVG! facebook The Voice Kids, stasera sabato 7 febbraio: la semifinale x.com

