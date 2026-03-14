Boundless stasera su Rai 4 | trama cast e curiosità del thriller della Sezione Q

Stasera su Rai 4 va in onda il thriller Boundless, che vede protagonista il detective Carl Mørck impegnato a risolvere un caso complesso sull’isola di Bornholm. La narrazione si concentra su misteri irrisolti, una setta esoterica e segreti sepolti, creando un intreccio di eventi intricati e suspence. Il film coinvolge un cast di attori noti del genere e si concentra su un'indagine ricca di colpi di scena.

Il thriller Boundless arriva stasera su Rai 4: un nuovo caso per il detective Carl Mørck tra misteri irrisolti, una setta esoterica e segreti sepolti sull'isola di Bornholm. Questa sera, sabato 14 marzo, alle 21:20, Rai 4 propone in prima visione il thriller Boundless, diretto dal regista danese Ole Christian Madsen. Il film, uscito nel 2024, riporta sullo schermo le atmosfere cupe e affascinanti del Nordic Noir, tra indagini irrisolte, sette misteriose e segreti sepolti nel passato. La pellicola è un nuovo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi best-seller dello scrittore Jussi Adler-Olsen, dedicati alla celebre Sezione Q, l'unità speciale della polizia danese che indaga sui casi irrisolti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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