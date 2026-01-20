frosinone operaio muore cadendo da tetto di un capannone

A Frosinone, un operaio è deceduto dopo un incidente sul lavoro, cadendo dal tetto di un capannone. L’episodio si è verificato in un’azienda specializzata nella produzione di attrezzature e veicoli per la raccolta dei rifiuti. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le cause dell’incidente.

(Adnkronos) – Un operaio di un’azienda per la produzione di attrezzature e veicoli per la raccolta dei rifiuti è morto a Frosinone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Secondo una primissima ricostruzione dei carabinieri l’operaio, un 48enne straniero, stava eseguendo lavori di manutenzione quando, per cause ancora da accertare, è precipitato dal tetto. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Frosinone: operaio muore cadendo dal tetto di un'aziendaOggi a Frosinone si è verificato un incidente sul lavoro in via Fermi, dove un operaio di 48 anni è caduto dal tetto di un'azienda che produce attrezzature e veicoli per la raccolta rifiuti.

