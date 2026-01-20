frosinone operaio di 48 anni muore cadendo dal tetto di un capannone

Un incidente sul lavoro si è verificato a Frosinone, dove un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto di un capannone. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì, causando grande dolore tra i familiari e i colleghi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che evidenzia l’importanza delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Incidente mortale sul lavoro a Frosinone. Questo pomeriggio, martedì, intorno alle 14, un operaio di 48 anni di origine straniera, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone aziendale. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, personale del 118 e della Asl. La salma è stata sottoposta a sequestro. L’operaio era dipendente di un’altra ditta che stava facendo lavori di manutenzione al capannone. L’uomo abitava ad Ardea. La salma è stata sottoposta a sequestro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

