Ongaro regala un punto d’oro alla Pianese contro il Pontedera | 2-2

Nel match tra Pianese e Pontedera, il risultato finale è stato di 2-2. Ongaro, giocatore canadese, ha segnato il suo primo gol con la maglia della Pianese, contribuendo a ottenere un punto importante per la squadra. La partita si è svolta a Piancastagnaio, in provincia di Siena, e ha visto entrambe le formazioni lottare fino all’ultimo minuto.

Piancastagnaio (Siena), 21 marzo 2026 – La Pianese ringrazia il canadese Ongaro, al primo gol stagionale, per il settimo risultato utile di fila e per aver evitato ai bianconeri la seconda sconfitta su due gare contro il fanalino di coda Pontedera che era riuscito a ribaltare la sfida del Comunale nella ripresa. Primo brivido della partita al 9’: Fabrizi trova un bell’inserimento che costringe Saracco a uscire ben oltre l’area di rigore. Sugli sviluppi dell’azione la sfera termina sui piedi di Simeoni, che prova la conclusione da quasi 40 metri, ma Cerretti salva sulla linea di porta. Un minuto più tardi ci riprova il capitano, ma il tiro viene murato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ongaro regala un punto d’oro alla Pianese contro il Pontedera: 2-2 Articoli correlati La Pianese si illude, il Pontedera la ribalta, ma Ongaro fissa il 2-2 al fotofinishPIANCASTAGNAIO – Finisce con uno spettacolare 2-2 il derby toscano del Comunale tra Pianese e Pontedera. La Pianese ha ritrovato Easton Ongaro: "Voglio dare una mano alla squadra"Un infortunio – al tendine d’Achille – ha tenuto Easton Ongaro (nella foto) ai box per circa quattro mesi.