La Pianese si illude il Pontedera la ribalta ma Ongaro fissa il 2-2 al fotofinish

Il derby toscano tra Pianese e Pontedera si è concluso con un pareggio 2-2 al termine di una partita ricca di emozioni. La squadra di casa aveva inizialmente preso vantaggio, ma gli ospiti sono riusciti a rimontare e a raggiungere il pareggio negli ultimi minuti, con un gol decisivo allo scadere. La gara si è svolta allo stadio Comunale di Piancastagnaio.

PIANCASTAGNAIO – Finisce con uno spettacolare 2-2 il derby toscano del Comunale tra Pianese e Pontedera. Al termine di una gara ricca di capovolgimenti di fronte, la formazione amiatina riesce ad acciuffare un prezioso pareggio in pieno recupero, evitando una sconfitta che sembrava ormai materializzata dopo la decisa rimonta ospite. Il punto conquistato permette alle zebrette di salire a quota 44 in classifica, mantenendo alto il morale in vista della prossima trasferta contro il Forlì, in programma domenica 29 marzo alle 17.30 allo stadio “Tullo Morgagni”. La prima frazione di gioco si apre all’insegna dell’intensità. Già al 9? la Pianese... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - La Pianese si illude, il Pontedera la ribalta, ma Ongaro fissa il 2-2 al fotofinish Articoli correlati Serie C. Giornata di riposo per la Pianese. Ma i bianconeri hanno nel mirino sabato la sfida interna con il PontederaE’ stata una domenica di riposo, utile per ricaricare le pile e concentrarsi in vista del finale di stagione quella di ieri per la Pianese, che ha... Eccellenza/2. Stanco illude il Formigine. Ma il Fabbrico ribalta la garafabbrico 3 formigine 2 FABBRICO: Rossi, Andolina, Botturi, Tamagnini, Malavolti, Budriesi, Martina (36’ st Montuoro), Genova (19’ st Koni), Calì (32’...