La Pianese ha ritrovato Easton Ongaro | Voglio dare una mano alla squadra

La Pianese ha riavuto tra i suoi giocatori Easton Ongaro, che è tornato in campo dopo un infortunio al tendine d’Achille durato circa quattro mesi. Ongaro, che aveva smesso di allenarsi con la squadra durante la sua assenza, ha dichiarato di voler contribuire alla squadra e di essere pronto a rimettersi in gioco. La sua ripresa rappresenta un momento importante per il team.

Un infortunio – al tendine d’Achille – ha tenuto Easton Ongaro (nella foto) ai box per circa quattro mesi. La Pianese, ha finalmente potuto riabbracciare il suo attaccante. "Sto bene, sono felice di essere tornato e di aver ricominciato a giocare", ha detto il bianconero. "Dal punto di vista fisico le mie condizioni stanno migliorando – ha spiegato il numero 9 –. È stato un momento lungo, con tanto dolore e molte difficoltà quotidiane. Essere tornato, sentirmi bene ed essere completamente recuperato è una sensazione davvero bellissima per me. Sono felice di aver ripreso regolarmente con il gruppo e di poter aiutare la squadra in qualsiasi modo possibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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La Pianese ha ritrovato Easton Ongaro: Voglio dare una mano alla squadraUn infortunio – al tendine d’Achille – ha tenuto Easton Ongaro (nella foto) ai box per circa quattro mesi. msn.com

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