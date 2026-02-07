Questa mattina a Nizza Monferrato i carabinieri hanno arrestato un 20enne, che ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero. La ragazza di 17 anni era stata trovata senza vita nel canale ieri sera. La polizia sta ancora lavorando per chiarire le motivazioni e ricostruire l’accaduto.

Un ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri per l’ omicidio di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita a Nizza Monferrato (Asti) nella tarda serata di ieri. Il giovane è stato ascoltato a lungo dagli investigatori e, davanti a un pubblico ministero della procura di Alessandria, che coordina le indagini per competenza territoriale, ha confessato. Ora è stato portato in carcere. Il ritrovamento del corpo nel Rio Nizza La ragazza è stata trovata morta in un canale a Nizza Monferrato, nell’ Astigiano, intorno alla mezzanotte. A scoprire il cadavere è stato un residente della zona che, affacciato dalla finestra, ha notato il corpo parzialmente sommerso nel Rio Nizza, poco prima della confluenza con il torrente Belbo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Zoe Trinchero trovata morta nel canale: fermato un 20enne, ha confessato l’omicidio

Approfondimenti su Zoe Trinchero

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Asti, la 17enne Zoe Trinchero trovata morta in un corso d'acqua a Nizza Monferrato: sul corpo segni di violenza; Nizza Monferrato, ragazza di 17 anni uccisa e gettata nel Rio: in caserma un amico

