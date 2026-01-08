Un uomo è stato fermato e ha confessato in relazione al femminicidio di Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata senza vita in un cortile di Milano. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze del tragico evento e fare luce su quanto accaduto. La notizia si inserisce in un quadro di attenzione crescente sulla violenza di genere e sulla tutela delle donne.

L’uomo fermato per il femminicidio di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta in un cortile a Milano, ha confessato. Il peruviano Emilio Gabriel Valdez Velazco, interrogato nel carcere di San Vittore dal pm Antonio Pansa e dalla collega Letizia Mannella, ha ammesso di aver ucciso la ragazza e di aver abusato di lei. A riferirlo è stato il suo legale, l’avvocato Massimiliano Migliara. Secondo quanto riportato da Ansa, il 57enne ha riferito di non essersi reso conto di averla uccisa e che pensava «fosse assopita». Lo avrebbe fatto soltanto il giorno dopo. Per il legale: «Il procedimento era meramente indiziario, ne abbiamo avuto conferma nel momento dell’interrogatorio, quindi questa tecnicamente questa è una confessione di cui si dovrà tener conto». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Femminicidio Aurora Livoli, l’uomo fermato ha confessato

Leggi anche: Femminicidio di Aurora Livoli, l’uomo fermato era stato espulso due volte dall’Italia

Leggi anche: Caso Aurora Livoli, legale Valdez Velazco: “Ha confessato omicidio”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Femminicidio di Aurora Livoli l’uomo fermato era stato espulso due volte dall’Italia.

Aurora Livoli, come è stata uccisa: «Si è difesa prima di essere strangolata». Le ultime ore di violenze alla 19enne prima della morte - Si sarebbe difesa prima di essere strangolata Aurora Livoli, la 19enne di Forni, in provincia di Latina, trovata morta a Milano una settimana fa. msn.com