Femminicidio Aurora Livoli l’uomo fermato ha confessato
Un uomo è stato fermato e ha confessato in relazione al femminicidio di Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata senza vita in un cortile di Milano. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze del tragico evento e fare luce su quanto accaduto. La notizia si inserisce in un quadro di attenzione crescente sulla violenza di genere e sulla tutela delle donne.
L’uomo fermato per il femminicidio di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta in un cortile a Milano, ha confessato. Il peruviano Emilio Gabriel Valdez Velazco, interrogato nel carcere di San Vittore dal pm Antonio Pansa e dalla collega Letizia Mannella, ha ammesso di aver ucciso la ragazza e di aver abusato di lei. A riferirlo è stato il suo legale, l’avvocato Massimiliano Migliara. Secondo quanto riportato da Ansa, il 57enne ha riferito di non essersi reso conto di averla uccisa e che pensava «fosse assopita». Lo avrebbe fatto soltanto il giorno dopo. Per il legale: «Il procedimento era meramente indiziario, ne abbiamo avuto conferma nel momento dell’interrogatorio, quindi questa tecnicamente questa è una confessione di cui si dovrà tener conto». 🔗 Leggi su Lettera43.it
