Oltre 5.000 miliardi fermi sui conti | perché famiglie e risparmiatori continuano a scegliere la liquidità

Oltre 5.000 miliardi di euro restano sui conti correnti di famiglie e risparmiatori italiani. La scelta di mantenere liquidità disponibile si evidenzia in un contesto di inflazione elevata e di incertezza economica, che influenzano le decisioni di investimento e di spesa. La preferenza per la liquidità appare forte, anche rispetto ad altre forme di investimento.

Tra inflazione, incertezza e cambiamenti nei comportamenti finanziari, la liquidità sta diventando una variabile macro che incide su investimenti, credito e crescita. Nel dibattito pubblico la domanda ricorre con una nota di irritazione: perché le famiglie continuano a tenere così tanta liquidità ferma, proprio adesso che i tassi sono tornati “a fare il loro lavoro”? La risposta breve è che non esiste una sola ragione. La risposta utile potrebbe essere che la liquidità oggi è diventata un termometro: misura insieme fiducia, paura, disallineamenti del sistema e qualità dell’offerta finanziaria. Il dato di partenza è già di per sé una notizia. La BCE ha ricordato che le famiglie europee detengono oltre 12. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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