Borsa Piazza Affari oltre i 1.000 miliardi di capitalizzazione nel 2025
Nel 2025, la capitalizzazione di Piazza Affari supera i 1.000 miliardi di euro, secondo i dati ufficiali di Borsa Italiana. Questa crescita riflette l’andamento positivo del mercato azionario e l’interesse degli investitori verso le aziende italiane. L’analisi dei dati evidenzia un consolidamento della posizione della Borsa di Milano nel panorama finanziario nazionale ed europeo.
La Borsa di Milano a Piazza Affari va oltre i 1.000 miliardi di capitalizzazione nel 2025. E’ quello che emerge dai dati annuali del 2025 diffusi da Borsa italiana. Si può dire, stando ai numeri, sia stato un anno di rafforzamento finanziario. La capitalizzazione complessiva delle società quotate a Piazza Affari al 29 dicembre 2025 si attesta a 1.042 miliardi di euro, pari al 47,2% del Pil. Al 30 dicembre 2025 il numero complessivo di società quotate sui mercati di Borsa Italiana, Gruppo Euronext, è pari a 411. In particolare a Euronext Milan toccano 199 società (di cui 62 sul segmento Star). A Euronext Growth Milan 212 società. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Piazza Affari chiude un anno record: capitalizzazione oltre 1.000 miliardi
Leggi anche: Apple vola a 4.000 miliardi di capitalizzazione
Per Piazza Affari un anno da record: il Ftse Mib chiude in rialzo del 30%. Ecco chi può guidare la cavalcata verso 50 mila punti; Piazza Affari corre nel 2025: capitalizzazione a 808 miliardi, investitori esteri oltre il 50%; BORSA: IL VALORE QUOTATE SALITO DI 151 MILIARDI IN 2025 (+23%), STRANIERI OLTRE 50% PIAZZA AFFARI; Piazza Affari vola, nel 2025 valore delle quotate a 808 miliardi, stranieri oltre il 50% del capitale.
Piazza Affari chiude un anno record: capitalizzazione oltre 1.000 miliardi - La performance dell’indice FTSE MIB fa segnare un +30% in linea con l’ottimo andamento degli altri mercati europei ... quifinanza.it
La Borsa oltre i mille miliardi, in un anno la capitalizzazione cresce del 30% - L’anno si è chiuso con il maggior rialzo dell’indice Ftse Mib dal 2000, e scambi record per 3,5 miliardi al giorno. repubblica.it
Borsa record nell'anno delle opa, +30%: Piazza Affari vale oltre 1.000 miliardi - La capitalizzazione complessiva delle società quotate è salita di oltre il 28%, raggiungendo quota 1. calcioefinanza.it
Piazza Affari, i #delisting del 2025: 29 società hanno lasciato la Borsa, 2,5 miliardi in fuga, 10 opa già annunciate nel 2026. Le ipo, invece, sono state 21, per un valore di 593 milioni. I dettagli con la nostra Marta Desantis. x.com
È stata smarrita questa borsa in Piazza Umberto I a Cefalà Diana,il proprietario potrà ritirarla da domani presso il municipio. - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.