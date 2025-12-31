Borsa Piazza Affari oltre i 1.000 miliardi di capitalizzazione nel 2025

Nel 2025, la capitalizzazione di Piazza Affari supera i 1.000 miliardi di euro, secondo i dati ufficiali di Borsa Italiana. Questa crescita riflette l’andamento positivo del mercato azionario e l’interesse degli investitori verso le aziende italiane. L’analisi dei dati evidenzia un consolidamento della posizione della Borsa di Milano nel panorama finanziario nazionale ed europeo.

La Borsa di Milano a Piazza Affari va oltre i 1.000 miliardi di capitalizzazione nel 2025. E’ quello che emerge dai dati annuali del 2025 diffusi da Borsa italiana. Si può dire, stando ai numeri, sia stato un anno di rafforzamento finanziario. La capitalizzazione complessiva delle società quotate a Piazza Affari al 29 dicembre 2025 si attesta a 1.042 miliardi di euro, pari al 47,2% del Pil. Al 30 dicembre 2025 il numero complessivo di società quotate sui mercati di Borsa Italiana, Gruppo Euronext, è pari a 411. In particolare a Euronext Milan toccano 199 società (di cui 62 sul segmento Star). A Euronext Growth Milan 212 società. 🔗 Leggi su Lapresse.it

