Piazza Affari chiude un anno record | capitalizzazione oltre 1.000 miliardi

Piazza Affari chiude il 2025 con una capitalizzazione superiore a 1.000 miliardi di euro, segnando un anno storico per il mercato italiano. Nonostante le incertezze geopolitiche e le sfide delle politiche monetarie, i principali indici hanno registrato performance a doppia cifra, raggiungendo nuovi record. Un risultato che riflette la resilienza e le dinamiche positive del mercato azionario nazionale e globale, in un contesto di complessità e cambiamenti continui.

Un 2025 da ricordare per Piazza Affari e per gli altri mercati mondiali che, a dispetto delle incertezze geopolitiche (non ancora dissipate), delle politiche protezionistiche e delle scelte, talvolta ardue, delle banche centrali, portano a casa performance a due cifre, attestandosi su nuovi record storici. E' quanto emerge dalla Sintesi annuale di Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext. Una performance stellare degli indici. Al 29 dicembre 2025, l'indice FTSE MIB registra un aumento del 30%, con massimo annuale raggiunto a 44.793 il giorno 12 novembre 2025 su un minimo di 32.731 il 09 aprile 2025, riportando la massima variazione in positivo dall'anno 2000.

