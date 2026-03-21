Olly a Milano | 13 date finite il tour vola verso gli stadi

Il cantante ha concluso con successo 13 date a Milano e ora si prepara a portare il suo tour negli stadi. La serata all’Unipol Forum di venerdì 20 marzo 2026 ha visto un grande afflusso di pubblico e la conferma della continuità del suo percorso musicale. La tournée, che ha coinvolto diverse città, si appresta a entrare nella fase conclusiva.

Il ritorno di Olly all’Unipol Forum di Milano, avvenuto venerdì 20 marzo 2026, ha confermato la vitalità del suo pubblico e l’imminente avvio della fase finale del tour. Con tredici date già esaurite nei palazzetti, l’artista si prepara per una serie di concerti monumentali negli stadi che chiuderanno un anno di spettacoli dal vivo. L’evento milanese non è stato solo un concerto, ma un punto di svolta dove sono state rivelate nuove canzoni inedite destinate al Gran Finale. La risposta del pubblico, con un’età media di venticinque anni, ha dimostrato un coinvolgimento totale, trasformando la sala in un unico corpo pulsante tra applausi e canto collettivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olly a Milano: 13 date finite, il tour vola verso gli stadi Articoli correlati Geolier non si ferma e dopo gli stadi annuncia le date del Summer TourSorpresa per tutti i fan di Geolier: il cantante dopo gli stadi non si fermerà e proseguirà a girare l’Italia con un Summer Tour. Leggi anche: D’Alessio: tour “Gigi Palasport” vola verso il tutto esaurito, a grande richiesta si aggiungono nuove date indoor in autunno Olly live al Forum di Milano per il Tutta Vita Tour - 10/10/25 Una raccolta di contenuti su Olly a Milano 13 date finite il tour... Temi più discussi: Olly a Milano, la possibile scaletta del concerto all’Unipol Forum di Assago; Cosa fare oggi 20 marzo a Milano: Olly al Forum e Book Pride al Superstudio Maxi; Olly, la possibile scaletta 2026 del concerto di Pesaro; Vitrifrigo sold out, tocca a Olly. Il tour dell’artista fa tappa stasera a Pesaro con i brani del disco Tutta la vita e le hit. Abbiamo tante belle sorprese in arrivo. Grato per tutta caz*o di vita: Olly infiamma il suo popolo al Forum di Milano ed è pronto per i 3 show allo stadio di GenovaDubbi non ce ne sono più, Olly è pronto per un lungo tour negli stadi, che allo stato attuale riempirebbe senza alcun problema. Ma se si realizzerà questo progetto bisognerà aspettare il 2027, con ... ilfattoquotidiano.it Olly: la scaletta del concerto di Milano all'Unipol Forum di Assago. A seguire, la data di TorinoNuovo appuntamento live per Olly, nell'ambito del suo Tutta Vita tour. Venerdì 20 marzo il cantautore ligure salirà sul palco dell’Unipol .. ondarock.it OLLY • EBOLI 28 MARZO 2026 facebook Cosa fare oggi 20 marzo a Milano: Olly al Forum e Book Pride al Superstudio Maxi milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com