Maremma sensibilizzata | Giocattoli il corto che affronta il disagio giovanile e il rischio suicidio tra adolescenti

Il cortometraggio “Giocattoli” è stato realizzato in Maremma per mostrare il disagio tra gli adolescenti e il rischio di suicidio. Il film, diretto da un giovane regista locale, racconta le difficoltà di alcuni ragazzi che si sentono isolati e senza speranza. Il progetto nasce dall’esigenza di far parlare di un tema spesso nascosto e poco affrontato tra i giovani della zona. La produzione ha coinvolto scuole e associazioni per sensibilizzare la comunità sulla fragilità degli adolescenti e promuovere il dialogo.

Un Cortometraggio per Rompere il Silenzio: "Giocattoli" Porta alla Luce il Disagio Giovanile in Maremma. Il cortometraggio "Giocattoli", opera della regista Lena Rastegaeva e del produttore Alessandro Martini, arriva in anteprima in Maremma, con proiezioni previste ad Albinia il 19 febbraio e ad Orbetello il 24 febbraio. L'iniziativa, sostenuta da associazioni locali e istituti scolastici, mira a sensibilizzare studenti, famiglie e insegnanti sul tema del disagio giovanile e del rischio suicidio, una problematica in crescita, acuita dagli effetti della pandemia. Un'Emergenza Silenziosa: I Dati e la Realtà del Disagio Giovanile.