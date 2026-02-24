Identity l’unica agenzia in Italia che ogni anno fa lavorare migliaia di ragazzi senza esperienza nella moda nel cinema e nella Tv

Identity, la principale agenzia italiana, ha dato opportunità a migliaia di ragazzi senza esperienza di lavorare nel settore dello spettacolo e della moda, grazie alla sua app con casting in tempo reale. La causa di questo successo risiede nella capacità di collegare giovani talenti con le produzioni più richieste. Ogni anno, l’agenzia organizza centinaia di provini e incontri, facilitando l’ingresso nel mondo dello spettacolo a chi non aveva mai avuto occasione. La piattaforma continua a crescere in popolarità tra i giovani aspiranti attori e modelli.

Identity, agenzia leader di Booking & Management con sedi a Roma e Milano, si riconferma ufficialmente come una delle realtà di riferimento del settore. Il suo successo è il risultato di una formula che rompe gli schemi e permette a chiunque di affacciarsi nel mondo dello spettacolo con un percorso strutturato. Il cuore dell'innovazione è la sua App esclusiva, uno strumento unico nel panorama italiano. Attraverso codici di accesso personali, gli iscritti possono gestire il proprio profilo e accedere a un flusso costante di casting e provini in tempo reale su tutto il territorio nazionale. La mission dell'agenzia è cucire un "abito sartoriale" su ogni candidato o candidata, valorizzando le attitudini personali e individuando talenti che rendono ogni persona unica.