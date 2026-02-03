L’assessore Edoardo Cosenza ha confermato che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato informato di tutto riguardo ai lavori e alle decisioni sullo Stadio Maradona. Cosenza ha anche detto che l’amministrazione comunale è pronta a procedere con il progetto, se il club vorrà investire nel rinnovamento. La candidatura agli Europei del 2032 ha portato l’attenzione sull’impianto, che potrebbe essere al centro di importanti interventi.

A Radio Crc, radio partner del Napoli, è intervenuto l’assessore Edoardo Cosenza in merito allo Stadio Maradona per la candidatura agli Europei del 2032. Le parole dell’assessore Cosenza sul Maradona di Napoli. “Tutto procede secondo il programma che abbiamo stilato fin dall’inizio, abbiamo presentato perfino un masterplan lo scorso 30 aprile al presidente De Laurentiis sul progetto per eliminare e ridurre al minimo le vibrazioni provenienti dallo stadio. La vera novità degli ultimi giorni è che nel bilancio comunale è presente una somma per montare il primo prototipo di irrigidimento di una parte del terzo anello per eliminare e ridurre al minimo le vibrazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Stadio Maradona, l’assessore Cosenza: “De Laurentiis informato di tutto. Vuole il suo stadio? Noi procediamo”

Approfondimenti su Stadio Maradona

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Stadio Maradona

Argomenti discussi: Ass. Cosenza sul Maradona: Vi svelo gli interventi di restyling per 1° e 3° anello; Manfredi: Vi racconto la mia versione dello scontro con De Luca; Consiglio comunale Napoli approva il bilancio di previsione; Champions League, sorteggi playoff: Inter contro il Bodo, Juventus contro il Galatasaray. Per l'Atalanta il Borussia Dortmund.

Stadio Maradona, il Napoli giocherà con i lavori. Poi il canone cambieràArrivano novità per quanto riguarda lo stadio Maradona. A riferirle è Nino Simeone, intervenuto a Radio Tutto Napoli. ilnapolista.it

Manfredi: Approvati i lavori al Maradona. Ora la candidatura per Euro 2032Il sindaco di Napoli: Con la collaborazione tra istituzioni possiamo programmare gli interventi. Finalmente c'è il sostegno anche della Regione ... rainews.it

Stadio Maradona, l’assessore Cosenza: “De Laurentiis informato di tutto. Vuole il suo stadio Noi procediamo” A Crc: “A noi va benissimo che lo faccia ma usciamo dal cronoprogramma di Euro2032 se non si fissa bene quello che si vuole fare. Elimineremo le - facebook.com facebook

“Approvati i lavori. Prende forma un percorso concreto per l’ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. I tifosi azzurri sanno quanto ci sia bisogno di intervenire sulla struttura per renderla più sicura ed efficiente, all’altezza delle grandi sfide spor x.com