Si è conclusa l’edizione 2026 del meeting BPER Città di Livorno, disputato nella piscina Camalich. Durante le gare finali, Lisa Angiolini ha vinto la gara di rana, mentre Detti si è imposto nei 400 stile libero. I risultati sono stati annunciati al termine delle competizioni, che hanno coinvolto diversi atleti in tutte le categorie.

Si conclude l’edizione 2026 del meeting BPER Città di Livorno. Nella cornice della piscina Camalich si sono svolte le ultime gare, che hanno prodotto risultati significativi. Lisa Angiolini si è confermata la migliore nella rana in questa rassegna in vasca lunga toscana. La 30enne senese ha completato il trittico e, dopo aver ottenuto il primo posto nei 50 e nei 200 rana, ha conquistato anche i 100. Angiolini ha registrato un tempo di 1’07?49, precedendo Francesca Zucca (1’08?93) e Irene Mati (1’09?25). Buone indicazioni per l’atleta allenata da Gianluca Valeri in vista degli Assoluti primaverili di Riccione. Nella stessa specialità, Lorenzo Fuschini ha toccato la piastra in 1’02?11 (record personale), mettendosi alle spalle Gabriele Mancini (1’02?45) e Christian Mantegazza (1’02?69). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Lisa Angiolini regina della rana al BPER Città di Livorno. Detti vince i 400 sl

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