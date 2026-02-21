L' inverno è già finito? Svolta meteo radicale | arriva l' anticiclone con temperature record per febbraio Cosa accade a marzo

Il clima si è improvvisamente surriscaldato, portando temperature tipiche di inizio primavera. Un vasto anticiclone si è stabilito sull’Italia, facendo schizzare i termometri oltre i valori usuali per febbraio. Le giornate soleggiate e il cielo sereno stanno attirando molti cittadini nei parchi cittadini. Questa svolta climatica sorprende gli esperti, che avevano previsto un inverno più freddo e piovoso. Le temperature elevate continuano a registrarsi anche nelle ore pomeridiane di questa settimana.

Firenze, 21 febbraio 2026 – E’ scoppiata la primavera, quanto a temperature, almeno nelle ore centrali della giornata in questo weekend di febbraio. Dunque, dopo un periodo caratterizzato da incertezza e piogge persistenti, il quadro meteorologico  si appresta a vivere una svolta radicale. Colorful and Foggy Sunrise over Grassy Meadow - Landscape Bel tempo con l’anticiclone . Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l'espansione di un robusto campo di alta pressione garantirà finalmente quella stabilità che molti attendevano. Già dalle prossime ore, i sistemi perturbati lasceranno spazio a cieli sempre più tersi, segnando la fine della fase turbolenta e l'inizio di un dominio anticiclonico più deciso.🔗 Leggi su Lanazione.it

