L' inverno è già finito? Svolta meteo radicale | arriva l' anticiclone con temperature record per febbraio Cosa accade a marzo

Il clima si è improvvisamente surriscaldato, portando temperature tipiche di inizio primavera. Un vasto anticiclone si è stabilito sull’Italia, facendo schizzare i termometri oltre i valori usuali per febbraio. Le giornate soleggiate e il cielo sereno stanno attirando molti cittadini nei parchi cittadini. Questa svolta climatica sorprende gli esperti, che avevano previsto un inverno più freddo e piovoso. Le temperature elevate continuano a registrarsi anche nelle ore pomeridiane di questa settimana.

© Lanazione.it - L'inverno è già finito? Svolta meteo radicale: arriva l'anticiclone con temperature record per febbraio. Cosa accade a marzo

Firenze, 21 febbraio 2026 – E’ scoppiata la primavera, quanto a temperature, almeno nelle ore centrali della giornata in questo weekend di febbraio. Dunque, dopo un periodo caratterizzato da incertezza e piogge persistenti, il quadro meteorologico si appresta a vivere una svolta radicale. Colorful and Foggy Sunrise over Grassy Meadow - Landscape Bel tempo con l’anticiclone . Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l'espansione di un robusto campo di alta pressione garantirà finalmente quella stabilità che molti attendevano. Già dalle prossime ore, i sistemi perturbati lasceranno spazio a cieli sempre più tersi, segnando la fine della fase turbolenta e l'inizio di un dominio anticiclonico più deciso.🔗 Leggi su Lanazione.it Meteo, torna l’anticiclone: addio al freddo e temperature in aumentoL’Italia si prepara a lasciarsi alle spalle le recenti ondate di freddo, grazie al ritorno dell’anticiclone. Meteo, inverno anomalo con temperature che sfiorano i 20 °CL'inverno si presenta inaspettatamente mite, con temperature che sfiorano i 20 °C e condizioni di bel tempo diffuse. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Un inverno spaccato in due: da gennaio sono già caduti 420 millimetri di pioggia ai 1355 metri di quota della stazione meteo di Rovere (AQ). Un valore impressionante, se si considera l'altitudine; I sette libri per l’inverno di… Alessandro Barbaglia; Ucraina, quattro anni di guerra sostegno necessario - UNHCR; Meteo Marzo: Inverno già al capolinea? Le proiezioni per l'avvio del prossimo mese. Il blocco dell’Inverno sta per finire e rovinerebbe la PrimaveraIn questo strano scorcio di Febbraio, ci si rende conto che l'inverno che stiamo vivendo non è stato una stagione come le altre, anzi, è sembrato più che ... meteogiornale.it Meteo Marzo: Inverno già al capolinea? Le proiezioni per l'avvio del prossimo meseIpotesi Alta Pressione: scudo protettivo sull'Italia E' verosimile che il robusto promontorio di alta pressione che ci interesserà nei prossimi giorni, possa decidere di rimanere sul Mediterraneo anch ... ilmeteo.it Doveva essere il mese della svolta, è diventato quello che ha complicato ulteriormente il cammino dello Spezia. L’inizio del 2026 ha raccontato una storia ben diversa rispetto alle aspettative di una società che in inverno ha scelto la via del cambiamento profo - facebook.com facebook #Meteo: #Svolta #Temperature, l'Inverno si risveglia e torna il #Freddo. La #Data x.com