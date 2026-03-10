Unioncamere del Veneto sta creando una piattaforma GIS dedicata all’idrogeno, parte del progetto europeo H2CE. La mappa digitale fornirà dati aggiornati in tempo reale sullo sviluppo di infrastrutture e attività legate all’idrogeno nella regione. L’obiettivo è facilitare la pianificazione e la gestione delle risorse, offrendo uno strumento pratico per tutti gli attori coinvolti nel settore.

Unioncamere del Veneto sta sviluppando una piattaforma GIS per guidare la transizione all’idrogeno nel contesto del progetto europeo H2CE. Lo strumento digitale mappa i consumi energetici regionali e simula scenari di decarbonizzazione in tempo reale. L’iniziativa, finanziata dal programma Interreg Central Europe 2021-2027, mira a fornire alle amministrazioni pubbliche strumenti operativi concreti per pianificare investimenti infrastrutturali. La piattaforma integra dati statistici pubblici e informazioni del sistema camerale per identificare le aree strategiche per l’adozione dell’idrogeno. Dalla teoria alla pratica operativa sul territorio. La transizione energetica richiede strumenti che vadano oltre il semplice dibattito teorico per offrire soluzioni applicabili immediatamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto: la mappa digitale per l’idrogeno in tempo reale

