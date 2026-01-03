Monteforte Irpino sempre più digitale e attento | attivato il canale WhatsApp per i cittadini

L’amministrazione comunale di Monteforte Irpino ha attivato un canale WhatsApp dedicato ai cittadini, al fine di favorire una comunicazione più immediata e diretta. Questa iniziativa mira a facilitare l’accesso alle informazioni e a migliorare il dialogo tra l’amministrazione e la comunità, rafforzando l’attenzione alle esigenze dei cittadini in un’ottica sempre più digitale e moderna.

L'amministrazione comunale di Monteforte Irpino è sempre più vicino ai cittadini e alle loro esigenze.La giunta guidata dal sindaco Fabio Siricio ha chiesto, e ottenuto, ad Irpiniambiente di effettuare una raccolta straordinaria della carta nella giornata di lunedì 5 gennaio.

