Da 4 mesi senza educatore madre di un alunno con autismo grave sgomenta | Negata integrazione scolastica

Da 4 mesi senza educatore madre di un alunno con autismo grave

Da inizio anno scolastico, il 15 settembre 2025, la madre di un alunno con autismo grave denuncia l’assenza di un educatore di supporto nelle scuole materna, primaria e media, nonostante la necessità di tale figura per garantire l’integrazione e il diritto allo studio del proprio figlio e di altri studenti con bisogni specifici. Dopo quattro mesi senza supporto, si evidenzia una situazione di grande difficoltà e preoccupazione.

