Da 4 mesi senza educatore madre di un alunno con autismo grave sgomenta | Negata integrazione scolastica
Da inizio anno scolastico, il 15 settembre 2025, la madre di un alunno con autismo grave denuncia l’assenza di un educatore di supporto nelle scuole materna, primaria e media, nonostante la necessità di tale figura per garantire l’integrazione e il diritto allo studio del proprio figlio e di altri studenti con bisogni specifici. Dopo quattro mesi senza supporto, si evidenzia una situazione di grande difficoltà e preoccupazione.
“Dall’inizio dell’ano scolastico ad oggi, 15 gennaio 2026, nessuna figura di educatore affianca mio figlio e tutti gli altri bambini e ragazzi con della scuola materna, primaria e media che necessitano di tale supporto per l’integrazione scolastica”.A denunciare la situazione, è la mamma di un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Lavoratori Cores senza cassa integrazione da cinque mesi, vertice in Regione
Leggi anche: Sospensione di un alunno con autismo: banco di prova dei diritti
Concorso ATS 2025: 3.839 posti – Graduatorie.
Questo è rocco,un simpatico lagotto di quattro mesi alle sue prime lezioni all'aperto. #educatorecinofiloadomicilio #educatorecinofiloroma #addestratorecinofiloromasud #addestratorecinofiloadomicilio Giancarlo facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.