Vivaldi tra sacro e profano | il genio del Prete Rosso a Roma

Il 24 gennaio 2026 alle ore 19:00, presso la chiesa di Sant’Angela Merici a Roma, si terrà il concerto “Vivaldi sacro e profano – Lo stile musicale del Prete Rosso”. Un’occasione per ascoltare le composizioni di Antonio Vivaldi, esplorando il suo stile tra musica sacra e profana, e approfondendo il suo ruolo di artista e sacerdote. Un evento dedicato agli appassionati di musica e cultura barocca.

Cosa: Concerto “Vivaldi sacro e profano – Lo stile musicale del Prete Rosso”.. Dove e Quando: Chiesa di Sant’Angela Merici (Roma), sabato 24 gennaio 2026 alle ore 19:00.. Perché: Un’occasione gratuita per ascoltare il contralto Federica Paganini e l’ensemble ArchiinCanto in un repertorio che unisce spiritualità e virtuosismo barocco.. Il panorama culturale romano si arricchisce di un appuntamento imperdibile dedicato a una delle figure più emblematiche e affascinanti della storia della musica: Antonio Vivaldi. Sabato 24 gennaio 2026, la cornice spirituale della Chiesa di Sant’Angela Merici ospiterà un evento concertistico di alto profilo, inserito nelle celebrazioni dedicate alla Santa titolare della parrocchia. 🔗 Leggi su Ezrome.it

