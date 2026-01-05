Non si ferma all'alt e investe con l'auto un carabiniere | 25enne arrestato ferito il militare 48enne

Nella notte del 5 gennaio a Maccagno, un 25enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver ignorato l'alt e investito un militare, provocandogli ferite gravi. L'intera vicenda si è svolta nel contesto di un intervento delle forze dell'ordine, che hanno proceduto all’arresto del giovane. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti irresponsabili e il rischio per le forze dell'ordine in servizio.

Maccagno, non si ferma all'alt e investe con l'auto un carabiniere - E' successo la scorsa notte durante un controllo sulla Statale 394: un giovane ha tentato di allontanarsi investendo il militare, che ha riportato una ferita alle testa ed è stato portato in codice gi ... varesenoi.it

Non si ferma all’alt e investe un carabiniere, 25enne arrestato a Maccagno - La posizione del giovane alla guida è ora al vaglio delle autorità ... msn.com

