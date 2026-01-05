Non si ferma all'alt e investe con l'auto un carabiniere | 25enne arrestato ferito il militare 48enne
Nella notte del 5 gennaio a Maccagno, un 25enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver ignorato l'alt e investito un militare, provocandogli ferite gravi. L'intera vicenda si è svolta nel contesto di un intervento delle forze dell'ordine, che hanno proceduto all’arresto del giovane. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti irresponsabili e il rischio per le forze dell'ordine in servizio.
I carabinieri hanno arrestato un 25enne a Maccagno (Varese) nella notte del 5 gennaio. Il giovane non si è fermato all'alt e ha investito uno dei militari, causandogli ferite gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Non si ferma all’alt e investe un carabiniere, 25enne arrestato a Maccagno
Leggi anche: San Martino Siccomario, non si ferma all’alt della polizia e si schianta con l’auto: 23enne trovato con cocaina, arrestato
Auto fugge dopo tamponamento | Una donna mezzo sequestrato.
Dal confine Non si ferma all'alt e investe un carabiniere con l'auto a Maccagno con Pino e Veddasca - Non si è fermato all'alt e, nella fuga, ha investito un carabiniere, che ha riportato gravi ferite ed è ora ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese. bluewin.ch
Maccagno, non si ferma all'alt e investe con l'auto un carabiniere - E' successo la scorsa notte durante un controllo sulla Statale 394: un giovane ha tentato di allontanarsi investendo il militare, che ha riportato una ferita alle testa ed è stato portato in codice gi ... varesenoi.it
Non si ferma all’alt e investe un carabiniere, 25enne arrestato a Maccagno - La posizione del giovane alla guida è ora al vaglio delle autorità ... msn.com
Un incidente. Una scelta. Una vita che cambia per sempre. Quella notte poteva finire come tante altre storie di strada. Un uomo investe accidentalmente un cucciolo randagio. Paura, shock, silenzio. Ma invece di andare via… si ferma. Quel gesto ha cambiato t - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.