Non si ferma all’alt e investe un carabiniere 25enne arrestato a Maccagno

Nella tarda mattinata di oggi a Maccagno, un uomo di 25 anni ha tentato di sottrarsi a un controllo, investendo un carabiniere durante la fuga. L'episodio ha portato all'arresto dell'individuo, che ora si trova a disposizione delle autorità. L'incidente è sotto investigazione, e si stanno valutando le circostanze che hanno portato a questo episodio.

Maccagno con Pino e Veddasca (Varese), 5 gennaio 2026 – Non si è fermato all'alt e, nella fuga, ha investito un carabiniere: arrestato un 25enne. La vicenda è accaduta la notte tra il 4 e 5 gennaio a Maccagno con Pino e Veddasca, piccolo paese del Varesotto al confine con la Svizzera. L’investimento e la fuga. Secondo quanto ricostruito il giovane non ha rispettato l’alt al posto di controllo. Ma, oltre a non essersi fermato, ha investito un carabiniere di 48 anni, che è rimasto ferito in modo serio. Il 25enne si è poi dato alla fuga, inseguito e ricercato dagli uomini dell’Arma della compagnia di di Luino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

