Il figlio non pulisce ha un lavoro ma non paga le bollette | madre si rivolge al Tribunale che lo caccia

Una madre di Ravenna ha portato in tribunale il figlio di 31 anni, chiedendo di essere fatto uscire di casa. Il giovane lavora, ma non si occupa delle pulizie né versa le bollette, secondo quanto riferito dalla madre. Il Tribunale ha deciso di cacciarlo dall'abitazione.

Una madre disperata si è rivolta al Tribunale di Ravenna per cacciare di casa il figlio 31enne che, pur avendo un lavoro, non contribuiva alle spese domestiche e non collaborava nelle pulizie quotidiane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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