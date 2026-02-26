lo devo dire la mamma del 16enne morto a crans interviene su achille lauro

Una serata di Sanremo 2026 si è trasformata in un momento di memoria collettiva. Dopo l’omaggio andato in scena all’Ariston, Erica Didone ha raccontato al quotidiano Il Messaggero cosa ha provato: “Non c’è solo la mia storia in questo tributo, ci sono tanti genitori coinvolti. È per tutti noi”. Tra le vittime c’era Achille Barosi, 16 anni, figlio di Erica Didone. Era partito per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e non è più tornato. Un orrore che ha scosso l’opinione pubblica internazionale e che, a distanza di tempo, continua a lasciare sgomento e domande. In questa cornice, l’omaggio a Sanremo ha assunto un peso diverso: non solo spettacolo, ma un gesto pubblico che ha riportato sul palco una tragedia che molte famiglie non riescono ancora a elaborare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Sanremo 2026, la mamma di una vittima a Crans Montana interviene dopo l’omaggio di Achille LauroIl dolore di una madre attraversa il palco più luminoso della musica italiana e arriva dritto nelle case di milioni di spettatori.

Crans-Montana, Achille Lauro: una sofferenza che tocca tutti. La sua “Perdutamente” cantata dalla mamma di Achille Barosi al funerale del figlioMilano, 9 gennaio 2026 – Le note della sua “Perdutamente” hanno accompagnato l’ultimo saluto ad Achille Barosi.

